Conferme e volti nuovi al Nuovo Cos Latina, che si prepara al suo secondo campionato di Promozione.

Confermato il tecnico Bellamio, e sotto sottoscritto l’accordo col preparatore atletico Roberto Passaretta, la società ha provveduto alle conferme dei giocatori.

Restano in neroverde il portiere Pinti, i difensori Antonelli, Ponso, Mariniello e Maresca, i centrocampisti Maola, Di Giulio, Aquilani, Bernardo e Viele, oltre agli attaccanti Siscan, Manauzzi e Sannino.

Non mancheranno i volti nuovi, individuati dal ds Ciaramella e dal suo staff. Primo tra tutti il difensore Luca Rogato, protagonista due anni fa nella cavalcata che ha portato per la prima volta il Pontinia in Eccellenza. Dal Nuovo Latina, giunto terzo lo scorso anno in Prima Categoria, arriva un altro difensore centrale, Francesco Sances.

Per il centrocampo, Bellamio avrà a disposizione il giovane Andrea Di Raimo, classe 2001, vincitore del campionato Juniores Regionale con il Montello, oltre al ventunenne Emanuele Spirito, con un passato nelle giovanili della Roma e con il Gaeta in Eccellenza.

In attacco due le novità al momento, la prima riguarda Mauro Ciccarelli, attaccante classe 1984, la scorsa stagione in forza al Bainsizza, la seconda il baby Riccardo Romani (2001), proveniente dal Montello. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati anche i nomi di un portiere giovane di lega e di un attaccante.

Per completare l’organico mancano solo i giovani, 2002 e 2003. Ma per questi si attende, come ogni anno, che si completino le rose delle società di categoria superiore.

“Stiamo ripartendo dopo mesi difficili – ammette il presidente Rino Somma -, speriamo che il periodo complicato sia alle spalle e che da qui in avanti si possa tornare a respirare un po’ di normalità”.

E ancora: “La nostra famiglia si è ingrandita, con l’arrivo del direttore generale Salvatore Iannotti e del responsabile scouting Roberto Iuorio è stato fatto un ulteriore passo in avanti. Lavoriamo come sempre con grande serenità, umiltà ed entusiasmo, senza fare proclami”.

Poi il presidente dedica un pensiero a chi ha scelto altre strade: “Ci tengo a ringraziare chi non fa più parte del nostro organico e che hanno contribuito a scrivere delle pagine importanti della storia di questo club blasonato”.

E, infine, i propositi per la nuova stagione. “Il nostro obiettivo è quello di provare a migliorarci e di fare calcio in maniera sana e costruttiva con persone credibili e competenti. E noi, per fortuna, ne abbiamo tante nel nostro organigramma”.