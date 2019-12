Un Natale all’insegna del sapore e dell’eccellenza agricola del territorio pontino.

Il tutto rigorosamente in edizione limitata, 150 in tutto gli esemplari.

Le festività 2019 si arricchiscono, infatti, di una novità.

Sulle tavole arriva il primo panettone al torpedino, pomodoro tipico prodotto a Fondi.

Il dolce tipico è dedicato alla città di Fondi ed è realizzato, sulla base della ricetta del mastro fornaio Ferdinando Tammetta, con farina, uova, burro, lievito madre e pomodoro torpedino.

Dopo mesi di prove e studio Tammetta ha trovato la ricetta perfetta.

Alla realizzazione del prodotto dolciario ha partecipato il laboratorio Chocolart di Itri al quale è stato affidato il compito di candire il torpedino.

Un panettone che ha lo scopo ambizioso di farsi interprete della storia di una terra antica e sapiente, crocevia di culture e tradizioni contadine.

“Un modo – spiegano gli ideatori – per riunire idealmente il nord e il sud dell’Italia a tavola, mettendo insieme per la prima volta il dolce tipico meneghino con l’unico pomodoro a marchio del Lazio che meglio si presta ad essere declinato in ricette tradizionali e creative per valorizzare il grande patrimonio locale”.