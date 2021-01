Si sono svolti oggi pomeriggio i funerali di Fabio Fazio, ex giocatore del Basket pontino. Il ragazzo se ne è andato a soli 34 anni, dopo aver lottato per diverso tempo con una brutta malattia.

Era davvero conosciuto nel mondo sportivo e la sua scomparsa ha lasciato un grande dolore non solo all’interno della sua famiglia, ma anche in tutta la comunità sportiva e non solo. Il 34enne si è spento al Gemelli di Roma, dove era ricoverato. In tantissimi avevano sperato fino all’ultimo in una buona notizia, invece Fabio non ce l’ha fatta.

Centinaia i messaggi di cordoglio anche sui social.