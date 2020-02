Chi frequenta il mondo dei casinò sa bene che quest’ultimo non sta attraversando un periodo felice, soprattutto in Italia. Le sale da gioco terrestri presenti sul nostro territorio, infatti, già da anni spiccano non tanto per il divertimento che assicurano, quanto piuttosto per i numeri negativi a livello di fatturato. Di chi è la colpa? Di un mercato che cambia, del pubblico orientato verso altri hobby, o del digitale che oramai rappresenta un concorrente forse troppo attrezzato? Vediamo di scoprirlo insieme.

Oggi gli italiani preferiscono la praticità alla tradizione

Chi ha avuto la fortuna di varcare la soglia di uno dei quattro casinò della Penisola, sa bene che è come entrare in un mondo a parte. Le sale del casinò di Venezia, di Campione, di Sanremo e de La Vallée, infatti, rappresentano un inno all’eleganza e alla classicità: una voce senza tempo, e forse per questo oramai fuori dal tempo. Perché pare proprio che il giocatore italiano medio abbia deciso di premiare più la praticità della raffinatezza, virando verso il settore del digitale.

Questo anche perché i casinò online non rinunciano comunque alle tradizioni, come nel caso della roulette live di portali come ad esempio LeoVegas, ad esempio. Qui è infatti possibile scommettere restando comodamente a casa, ma giocando comunque presso un casinò reale, per merito del sistema di telecamere combinato all’utilizzo di un software specifico. In pratica, l’utente gioca sul web, invia i comandi tramite il programma, e il croupier dall’altra parte li riceve via microfono. In sostanza, giocando con questa modalità live, gli utenti possono cogliere tutti i vantaggi di entrambi i mondi, sia di quello fisico che di quello digitale.

Gli altri motivi alla base della crisi dei casinò terrestri

I negozi chiudono le saracinesche in parte anche per via della concorrenza degli shop elettronici, e i casinò terrestri rischiano di fare la stessa fine. Il motivo? Prima di ogni altra cosa vanno tenute in considerazione le spese, altissime per le strutture fisiche, molto contenute per i casinò online. Proprio per tale ragione, le sale da gioco telematiche possono permettersi di “accettare” anche ricavi inferiori alle prime, perché tanto l’utile finale sarà comunque molto alto. In secondo luogo, non dobbiamo sottovalutare altri aspetti, come la possibilità di offrire i bonus di benvenuto.

Se da un lato i casinò terrestri possono regalare facilitazioni solo ai clienti più importanti, dall’altro quelli digitali sono decisamente più “democratici”. Ogni utente, infatti, ha la possibilità di ottenere – al momento dell’iscrizione – un bonus da spendere sulla prima giocata (senza deposito iniziale, dunque). L’entità di questo bonus di benvenuto ovviamente può cambiare da piattaforma a piattaforma, ma ciò che non varia è il vantaggio finale per chi lo sfrutta. Non a caso, molto spesso le politiche di marketing dei casinò telematici fanno leva proprio sui bonus, perché le aziende sanno che l’utente viene attratto da queste opzioni.

I casinò terrestri sono quindi destinati alla chiusura? Solo il futuro potrà dare una risposta, ma è necessario un cambio di passo da parte di queste strutture.