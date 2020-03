Un messaggio unico, di speranza e di responsabilità.

E’ quello rivolto da Bernardino Quattrociocchi, Enzo Addessi e Roberto Sepe, rispettivamente presidente, amministratore delegato e direttore del Mof di Fondi ai cittadini e agli operatori.

“Sentiamo il dovere morale di essere vicini a tutti gli operatori del Mof, alla cittadinanza di

Fondi, alle Forze dell’ordine ed agli operatori sanitari, in questo momento difficile.

Vi preghiamo di interpretare le misure restrittive imposte alla nostra città con lo spirito di protezione per la salute delle nostre famiglie, vi preghiamo quindi di continuare a svolgere il vostro lavoro con spirito di collaborazione anche per salvaguardare la filiera agroalimentare nazionale, senza ostacolare le forze dell’ordine e le istituzioni che in questo momento stanno facendo quanto è possibile per fronteggiare una situazione imprevedibile”.

Da quasi 24 ore, infatti, Fondi è blindata. Una misura che si è resa indispensabile per fronteggiare la diffusione del virus e della relativa emergenza e che richiama tutti alla collaborazione per rendere questo periodo il più breve possibile nell’ottica di una ripresa il più possibile rapida.

“Vi preghiamo quindi di collaborare e adoperarvi affinché tutte le operazioni all’interno del Mof siano svolte con il minimo dei movimenti per le persone e per quanto possibile siano ridotte al minimo indispensabile, nel rispetto dell’ordinanza in atto. Insieme, e stando a casa, riusciremo – concludono – a superare le incertezze e le difficoltà di questo momento e ad essere più forti di prima come cittadini di Fondi e come operatori del Mof. Siamo tutti cittadini di Fondi“.