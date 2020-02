Il Mercato ortofrutticolo di Fondi non è solo la seconda piattaforma logistica dell’agroalimentare in Europa.

E’ il luogo in cui lavoro, sacrifici, coraggio e capacità di intraprendere hanno segnato il passo di uno sviluppo all’insegna della qualità e dell’eccellenza.

E’ qui che si concentrano la storia di uomini e donne che, di generazione in generazione, hanno investito e creduto nelle potenzialità di un settore, come quello dell’agroalimentare, che nella provincia di Latina trova la sua roccaforte.

In questo contesto si inserisce l’esperienza della Mafalda srl guidata dall’amministratore Mariano Di Vito e da una famiglia tra le prime ad operare nel Mof di Fondi.

“Da oltre 12 anni stiamo portando avanti il progetto del pomodoro torpedino, coltivato nella piana di Fondi, di cui siamo esclusivisti a livello nazionale. Sperimentare e portare sul mercato novità che possano coniugare la qualità con il gusto e l’eccellenza è la sfida che ogni giorno affrontiamo all’interno del Mof che rappresenta una grande realtà commerciale che aggrega oltre 150 aziende al cui interno c’è la disponibilità di prodotti provenienti dalle principali aree di produzione italiane nonchè internazionali”.

Il Mercato Ortofrutticolo di Fondi è, infatti, il più moderno centro italiano di concentrazione, condizionamento e smistamento di prodotti ortofrutticoli.

Una struttura di assoluta eccellenza che commercializza oltre 10 milioni di quintali di merce l’anno, ma che soprattutto deve la sua unicità al fatto di costituire l’unica vera piattaforma globale per l’agroalimentare presente in Italia, e che lei sta completamente ignorando.

Questa realtà produttiva, nata negli anni ’30, dà lavoro ad oltre 6mila famiglie ed è riuscita a catalizzare su di se il meglio della produzione agroalimentare di qualità diventando un centro unico di raccolta, raccordo e smistamento delle eccellenze italiane in Europa e nel mondo.

“Il Mof ha rappresentato nell‘ambito del commercio ortofrutticolo un faro dagli anni Settanta al 2000. Con l’avvento della distribuzione moderna le strutture ma anche il repentino cambio di mercato ha posto gli operatori in una condizione di difficoltà pur non riuscendo, grazie al lavoro che tutti gli operatori svolgono ogni giorno con passione e dedizione, mantenerlo riferimento per il mercato nazionale ed internazionale. A Fondi c’è il centro più importante di prodotti di qualità. Abbiamo sempre lavorato per questo. Gusto, tracciabilità e capacità di trasformazione in tempo reale a seconda delle esigenze del cliente sono tra i nostri punti di forza“.

Sul Mof di Fondi il tema era e resta quello di riuscire a mettere in campo azioni e strategie per potenziarlo e valorizzarlo consolidando i risultati sinora ottenuti.

“Nonostante l’isolamento infrastrutturale l’intraprendenza degli operatori di Fondi è riuscita ad andare oltre superandoli. Viabilità e nuove strutture oggi più che mai sono necessarie per stare in un mercato globale. L’obiettivo è fare un passo concreto nel futuro sia sotto il profilo delle infrastrutture materiali che immateriali. Sono certo che riusciremo a raggiungere questo risultato grazie alla motivazione e determinazione che sta caratterizzando la governance del Mof”.

In queste ore volge al termine la Fruit Logistica Berlin 2020, non solo una vetrina ma la casa in cui il gusto e la capacità di fare impresa hanno trovato un riferimento.

“E’ stato un momento molto positivo, un’esperienza di confronto, di analisi e scambio con gli altri operatori del settore. Ogni impresa – conclude Mariano Di Vito – almeno una volta l’anno dovrebbe partecipare a queste iniziative. E’ stata l’occasione non solo per trovare nuovi contatti ma anche di rafforzare le relazioni con la Regione Lazio grazie alla presenza dell’assessore Onorati che ha preso parte all’appuntamento organizzato proprio dal Mof. Ci sono tante opportunità di crescita e siamo pronti a coglierle”.