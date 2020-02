Vincenzo Zaccheo è tornato in campo.

Lo ha fatto come se gli ultimi dieci anni fossero stati cancellati con un colpo di spugna.

Per un momento Latina, in quei 60 minuti di conferenza stampa, grazie a lui è tornata a sognare.

Ha alzato lo sguardo pensando di poter diventare più grande, più bella, più inclusiva.

Non sappiamo cosa sarà del destino politico di Zaccheo, se deciderà di candidarsi a sindaco, se giocherà una partita da dietro le quinte.

Ma sappiamo che Zaccheo è stato il sindaco di Latina, con i suoi pregi, i suoi difetti, le sue sfuriate in consiglio comunale, i suoi errori ma anche i suoi progetti realizzati.

E’ stato un amministratore che mostrava a braccia conserte il dissenso alzando il sopracciglio ma che sapeva stare tra la sua gente, cercava il contatto, creava empatia.

Con lui è tornata la politica del “far crescere” in antitesi a quella ormai molto più diffusa, e non solo in provincia di Latina, del “tirare a campare” del voler evitare problemi, spaccature, troppo impegno.

Questo perché i leader e i sindaci non sono più capaci di sognare, non sono più dei visionari in grado di vedere come sarà Latina tra dieci, venti anni.

Ed essere dei sognatori non significa scrivere libri dei sogni ma avere una visione, scegliere una direzione e seguirla, rimboccandosi le maniche per rendere possibile quello che spesso sembra irraggiungibile.

Lo hanno fatto Kennedy, Craxy, Almirannte, Berlinguer e De Gasperi per citarne solo alcuni. Loro sono stati dei visionari ma hanno anche fatto grande l’Italia.

A loro si sono sostituiti dei tecnici che hanno paura della loro ombra che subappaltano ad altri le procedure, che sottomettono la propria responsabilità politica a criteri ragionieristici.

Ed essere un sognatore non significa non agire nella legalità come qualcuno tenta di far credere. Significa nella cornice della legalità attuare le regole ma metterci anche l’anima e la passione nei progetti che si intendono attuare.

Zaccheo, da politico di lungo corso quale è, da amministratore con esperienza decennale sulle spalle, sa che l’unico modo per riconquistare i cittadini e ridurre il senso di disgusto per la politica, soprattutto in un momento difficile per Latina come quello attuale, è dimostrare che possono tornare a contare, che possono tornare a sognare.

Questo è il messaggio arrivato ieri a vincere le prossime sfide sarà chi saprà farlo proprio.