Da quando, lo scorso 17 luglio, l’avevano notata mentre risaliva la spiaggia per andare a scavare la buca nella quale poi deporre le sue uova, esperti e curiosi aspettavano solo questo giorno. Questa notte, infatti, si sono schiuse le uova di caretta caretta nella spiaggia del litorale di Fondi. Il periodo di incubazione è trascorso senza traumi e così, questa notte, dalla buca nella sabbia, monitorata per tutto il tempo dagli esperti di, sono emersi i cuccioli. Gli esperti fanno sapere che sono, ognuna del peso approssimativo di 14 grammi. Le dimensioni del carapace erano di circa 3 cm per 4. Come detto, i piccoli hanno rotto i primi gusci nel cuore della notte e, dopo i controlli e gli accertamenti, alle prime luci dell’alba sono entrati in acqua per iniziare la loro lunga, almeno si spera, vita. Un evento raro, che è stato seguito h24 per tutti e 43 i giorni dalla deposizione alla schiusa da un team di biologi marini. Verso le 8 di questa mattina erano già sparite in acqua 61 tartarughe anche se, all’appello, dovrebbero mancarne ancora una ventina. L’incredibile nascita delle tartarughine è avvenuta in diretta su youtube.