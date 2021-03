Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto visita questa mattina ai carabinieri del Nas di Latina, nella sede di via Don Torello, per un ringraziamento per il lavoro svolto sugli stoccaggi dei vaccini.

Erano presenti anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta, il prefetto Maurizio Falco, il comandante del Comando tutela salute generale di divisione Carra, e naturalmente il comandante del Nas di Latina, Felice Egidio.

“La costituzione – ha detto Speranza – è molto chiara: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività’.

La campagna di vaccinazione – ha poi aggiunto – è l’arma fondamentale per provare a chiudere questa stagione. Ieri sono stati somministrati 250mila vaccini e dobbiamo insistere. Possiamo contare su tutte le energie della nostra Repubblica e anche dei Nas sempre disponibili a provare a tutelare salute di tutti in ogni angolo del Paese”

“Con il Ministro Speranza dai Carabinieri Nas – ha twittato invece Coletta – Un’occasione per fare il punto sull’emergenza e parlare del progetto ‘Distretto della salute’, viste le grandi risorse che il nostro territorio offre nel chimico farmaceutico”.