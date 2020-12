Quella di McDonalds si sa, è una catena di ristoranti in franchising. Gestisci il marchio, ottieni i prodotti, ma poi devi comunque essere bravo a farlo funzionare, il ristorante.

Proprio per premiare questo tipo di abilità, ogni anno la casa madre istituisce un premio, il Golden Arch Award di McDonald’s.

Quest’anno a vincere il prestigiosissimo riconoscimento è stato Amedeo Avenale, “proprietario” di ben 8 ristoranti McDonald’s tra Roma, Pomezia, Aprilia, Nettuno e Velletri.

E pensare che lui, prima di diventare un ricco imprenditore, a 20 anni ci lavorava in un ristorante della catena. Per l’esattezza nel primo ristorante aperto in Italia, ovvero lo storico McDonald’s di Piazza di Spagna a Roma (aperto nel 1986).

Il premio Golden Arch è il più alto riconoscimento per un licenziatario McDonald’s, assegnato ogni anno a non più di 40 franchisee in tutto il mondo. Si tratta di coloro che non solo hanno ottenuto i migliori giudizi su diversi parametri che riguardano la gestione dei ristoranti e dei propri dipendenti, ma che incarnano al meglio anche i valori di McDonald’s. Avenale è l’unico italiano premiato.

Laureato in Giurisprudenza, Master in Economia, sta per conseguire la laurea magistrale nella stessa materia.