Deve essere una sorta di germe, altro che coronavirus, che è entrato nelle maglie del Partito democratico di Latina e che il partito non riesce a debellare.

E’ quello dell’autolesionismo che serpeggia, si acuisce, si manifesta e poi torna latente per colpire quando gli animi sembrano aver trovato un po’ di pace.

Altrimenti non si spiegherebbe questa “insana”, politicamente parlando, tendenza a dividere, creare il caso, attraverso fughe in avanti che dimostrano solo come radicamento, rilancio, ripresa, coesione, siano solo parole vuote di facciata.

Altrimenti non si spiegherebbero i tentativi di accordo sottobanco le dichiarazioni del singolo consigliere che vanno nella direzione opposta a quella che dovrebbe essere quella assunta dal partito di cui si fa parte.

In meno di dieci mesi, il Pd a Latina ha prima tentato l’accordo con Coletta, poi fallito per i dubbi del sindaco, per entrare in maggioranza rischiando su questo punto di implodere sotto la spinta di forze divergenti.

Poi avrebbe trovato la pace dopo riunioni e confronti, posizionandosi, di nuovo, all’opposizione considerando questa una strada di non ritorno tanto da voler costruire, e definendosi, l’unica vera alternativa al sindaco e alla sua maggioranza in vista del 2021.

Poi arriva la trama Carla Amici che, non prendendo neanche in considerazione il fatto che il Pd fosse all’opposizione, stava cercando di chiudere l’intesa per entrare nella giunta Coletta.

Chiusa, sempre per ragioni indotte ed esterne, anche questa vicenda, il Pd stava tirando un sospiro di sollievo che ecco il nuovo “ripensamento”.

Compiuto, tra l’altro, non da un simpatizzante o un tesserato ma dal consigliere regionale e comunale del pd stesso, Enrico Forte, che apre, di nuovo, all’ipotesi di una grande coalizione progressista con sardine, Lbc e chi più ne ha più ne metta.

In questo caos imperante qualcosa manca. Manca una direzione, una coesione, una condivisione e la capacità di marciare uniti nella stessa direzione.

Se il Pd non rimette le cose in chiaro prima dentro di sè rischia di non essere alternativo neanche a se stesso.