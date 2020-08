Continua la vacanza pontina della coppia più bella dello showbiz italiano, quella formata da Ilary Blasi e ‘dar pupone’, Francesco Totti.

In una foto postata sul suo profilo Instagram, Ilary si fa ritrarre, nelle acque cristalline del mare di Sabaudia, avvinghiata in un bacio appassionato al suo Francesco, fresco vincitore del campionato italiano di calcio a 8.

Proprio il capitano, sotto il dolce commento della Blasi, Ilary&Francesco❤️, la solita risposta di Totti: “Mi sembravi un piranha“!

E i follower vanno in delirio. Piace una coppia stabile, gioiosa, unita, che trascorre da sempre, e non solo in questa fase di emergenza sanitaria, la villeggiatura ad un passo da casa. Hanno comprato una villa a Sabaudia e ogni estate sono in spiaggia sul lungomare pontino. Totti non si tira indietro anche quando gli altri turisti gli chiedono una partitella a pallone.