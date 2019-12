Il weekend che precede le festività natalizie sarà segnato da brutto tempo.

Se il Natale dovrebbe portare sole e temperature miti non in linea con la media stagionale, da domani nel tardo pomeriggio e per le successive 24 ore sono previste condizioni meteorologiche avverse.

Il Centro funzionale regionale ha diramato l’allerta con indicazione che dal pomeriggio, sera, di domani, venerdì 20 dicembre, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte o tempesta, specie sui rilievi montuosi.

Mareggiate lungo le coste esposte.

Interessati oltre a Latina e provincia i Bacini costieri Nord Roma, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud.

La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del sistema di Protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.