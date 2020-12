Ore di apprensione e paura quelle che si stanno registrando in provincia di Latina a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio.

L’area più colpita, come accaduto anche alcuni anni fa, è stata quella del sud pontino dove tra Formia e Gaeta a causa dell’esondazione del torrente Pontone diverse famiglie, una cinquantina in tutto, sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione per ragioni di sicurezza.

I sindaci Paola Villa e Cosmo Mitrano, hanno fermato un’ordinanza di sgombero per i residenti di via Canzatora maggiormente colpiti dali effetti di forti piogge e vento e dove un uomo, che aveva già perso la moglie nell’esondazione del Pontone di otto anni fa è stato messo in salvo grazie al pronto intervento dei vicini.

Costanti le chiamate ai Vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti che stanno riguardando tutto il territorio pontino.

Nelle prossime ore l’allerta resta massima nella speranza che quanto accaduto a Formia e Gaeta resti un fatto circoscritto.

Questa notte proprio a causa delle piogge battenti la Pontina si era trasformata in un vero e proprio fiume con auto ferme ai margini della carreggiata per la visibilità ridotta che mettevano a rischio la propria sicurezza.