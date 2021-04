“Il Maggio dei libri”, a Gaeta tante iniziative

Il Comune di Gaeta , in collaborazione con il Centro per le adozioni internazionali, aderisce all’XI edizione de “ Il Maggio dei libri ” che si svolgerà dal 23 aprile al 31 maggio 2021.

Un’edizione particolare che celebra l’amore per la lettura in concomitanza con l’ anniversario dantesco che ricorre nel 2021, a settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Un’iniziativa ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura , che quest’anno sceglie come tematica Amor…, richiamando con un’unica parola la centralità del sentimento nell’opera di Dante.

“In questi anni – ha detto il sindaco Cosmo Mitrano – come amministrazione abbiamo sostenuto ogni iniziativa culturale finalizzata soprattutto ad introdurre i giovani alla lettura quale strumento indispensabile per tenere viva la curiosità accrescendo, nel contempo, il proprio bagaglio culturale. Sono diverse ed interessanti le iniziative in programma anche nella nostra città in occasione del “Maggio dei Libri” e che vedono quali attivi protagonisti i nostri ragazzi. A loro, in particolar modo, rivolgo l’invito di vivere appieno questa interessante iniziativa esaltandone il valore che trasmette quello sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile di ogni persona”.