Previsto per lunedì, 5 ottobre, l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e ciclopedonale di via Cristoforo Colombo a Sperlonga.

L’obiettivo valorizzare l’intera area attraverso la ripavimentazione con materiale in conglomerato cementizio con una elevata durabilità e che miglioria notevolmente anche l’aspetto estetico ed urbano del lungomare.

“Si tratta – spiega l’assessore Stefano D’Arcangelo – di un vero e proprio intervento di riqualificazione e valorizzazione del lungomare di Sperlonga, attraverso la realizzazione un nuovo strato di calpestio più durevole nonché più idoneo è più bello eliminando il conglomerato di bitume”.

Gli interventi prevedono il disfacimento di conglomerato bituminoso, la compattazione della fondazione stradale, la realizzazione di uno strato di separazione, previa posa di barriera a vapore in fogli di polietilene, il ripristino della sede stradale con pavimentazione del tipo “cls industriale” di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata, lo strato di usura finale colorato (grigio per la sede carrabile e rosso per la sede ciclabile).

“Tali lavori comporteranno inevitabilmente alcuni disagi. Pertanto – conclude – chiediamo fin da ora comprensione e massima collaborazione da parte dei cittadini e degli esercenti”.