La spiaggia, o meglio quella che era rimasta, è stata inghiottita dal mare.

Le mareggiate degli ultimi giorni hanno raso al suolo intere attività balneari.

Gli imprenditori che stavano cercando di rialzarsi ed avevano appena riaperto si sono visti portare via dall’acqua le attrezzature appena installate.

Un danno che, considerata la grave situazione economica legata all’emergenza Covid 19, per tutti si poteva e doveva evitare.

“Come Forza Italia e con tutta l’opposizione in questi anni abbiamo ad ogni analisi del bilancio portato emendamenti, con le relative somme, mirati a mettere in campo interventi di ripascimento. Tra questi quello da 115 mila euro per contrastare l’erosione, bocciato sia nel 2018 che nel 2019 per un totale di 230mila euro. A questi si aggiungono i due emendamenti, bocciati anche questi, per un importo di 300mila euro, nel 2018, e da 150 mila euro nel 2019, per il Mascarello. Nel 2019 avevamo proposto 200mila euro per il Parco Vasco De Gama ma anche quello è stato bocciato. Tutto cancellato – spiega il consigliere comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Calvi – dall’inerzia di questa amministrazione che anzichè utilizzare quelle somme per programmare lo sviluppo del litorale le ha rimosse”.

Il risultato oggi è che sulla stagione estiva pesa un altro macigno, quello dell’incertezza.

Perché le mareggiate, come accaduto in questi anni, potrebbero nuovamente verificarsi e non esiste alcun presidio o strumento che sia in grado di arginarle.

“Si sta facendo pagare alle attività imprenditoriale l’incapacità di passare dalla teoria alla prassi, di pretender sbattendo i pugni sul tavolo che quanto assicurato dalla Regione Lazio venisse attuato. Invece si è rimasti a guardare, alle riunioni si è preferito non partecipare ed oggi si possono solo constatare i ritardi. Si tratta – continua Calvi – di una situazione che richiede interventi rapidi, immediati e mirati prima di tutto per assicurare alle tantissime imprese balneari di non perdere anche quel poco che c’è di stagione estiva”.

Quello che serve, e che deve essere messo a punto con estrema attenzione, è una programmazione basata sulle priorità con interventi di ripascimento straordinari a breve termine che possano restituire alle imprese balneari lo spazio necessario per poter lavorare.

Il mare, privo della barriera naturale che la spiaggia rappresentava, sta inoltre cominciando a scavare le dune creando problemi di sicurezza e di cedimento oltre che agli stabilimenti anche alle abitazioni e alle strade che costeggiano il litorale.

“Contestualmente chiederemo che siano pianificati con altrettanta attenzione tutti gli interventi a medio e lungo termine, sia di ripascimento che di contrasto al fenomeno dell’erosione nonché quelli di manutenzione ordinaria, necessari ad evitare che tale situazione si ripeta e che il prossimo anno tale scenario si verifichi di nuovo. Arginare tale situazione è un obiettivo imprescindibile. Non basta – conclude Calvi – dire come accaduto in queste ore che “l’amministrazione è vicina alle imprese balneari”. Lo doveva fare prima, doveva agire per prevenire. La conta dei danni è solo una resa sul piano politico ed amministrativo”.