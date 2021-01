Il Lazio torna zona gialla da lunedì 1 febbraio. E’ stato così deciso dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati raccolti nelle ultime settimane. L’ordinanza non entrerà in vigore domenica 31 gennaio, ma il giorno successivo, evidentemente per dare un’altra settimana di respiro prima di misure meno restrittive.

In area arancione ci saranno invece Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Nessun territorio è per ora in zona rossa.

Ci si potrà quindi spostare liberamente dalle 5 alle 22in tutta la regione. Riapriranno i bar e i ristoranti sempre fino alle 18 e anche musei e mostre (dal lunedì al venerdì, e solo con ingressi contingentati). Restano aperti i negozi. I centri commerciali saranno invece ancora chiusi i giorni festivi.

“Ora però – ha detto Zingaretti – dobbiamo fare attenzione a non gettare a mare i sacrifici fatti in queste settimane. Manteniamo alto il livello di attenzione.

Faccio un appello agli esercenti dei locali: continuate a far rispettare tutte le regole, soprattutto le presenze al chiuso e i distanziamenti tra i tavoli. E’ fondamentale per tenere bassi i contagi”.