La sospensione, in via precauzionale, della somministrazione del vaccino degli svedesi d Astrazeneca, del quale si vuole verificare la pericolosità, sul territorio italiano, ha mandato in tilt la campagna vaccinale della regione Lazio. Questo perché quello svedese era, in pratica, l’unico vaccino che si stava utilizzando.

Per decidere il da farsi, quindi, l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, ha convocato urgentemente l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione.

“In questo modo – afferma l’assessore – si bloccano a Roma e nel Lazio 35 hub vaccinali tra i quali La Nuvola e l’Aeroporto di Fiumicino e oltre 2 mila medici di medicina generale.

Seguiremo attentamente gli ulteriori approfondimenti in corso, auspichiamo una rapida ed inequivocabile definizione da parte di AIFA, altrimenti questo potrebbe rappresentare un danno enorme ed irrecuperabile alla campagna vaccinale in corso, poiché il vaccino Astrazeneca è quello maggiormente opzionato in base agli accordi preliminari sottoscritti dalla Commissione europea.

Sono state bloccate con effetto immediato tutte le prenotazioni fino a nuova indicazione da parte di AIFA e coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati dopo gli approfondimenti di AIFA. Siamo in attesa che AIFA dia indicazioni per chi ha già effettuato la somministrazione della prima dose”.

Tutto bloccato, quindi, in attesa di sapere cosa fare e se ci sarà la disponibilità di qualche altro medicinale. Cosa, al momento del tutto improbabile.