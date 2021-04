By

Nonostante numeri in deciso calo, ed un indice Rt basso come poche volte dall’inizio della pandemia da covid 19, il Lazio resta in zona arancione. Questo perché l’attuale decreto del governo, che scade a fine Aprile, ha sospeso l’istituzione delle zone gialle.

E’ probabile che, dopo quella scadenza, si possa ripristinare, a meno che non si decida che i contagi siano ancora troppo alti. Nella nostra regione si prospettano riaperture significative, ma con l’obiettivo di evitare il ‘tana libera tutti’ della scorsa estate che ha riportato il paese indietro di mesi nella lotta alla pandemia.

Stando ai dati a disposizione, il valore dell’indice Rt continua a calare e attualmente si attesta intorno a 0.79. Nei prossimi giorni, quindi, si dovrebbe assistere a un calo dei contagi più marcato di quanto non sia avvenuto in queste ultime settimane. Nel monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità di una settimana fa l’Rt era calcolato a 0.9.

Secondo l’assessore D’Amato è in calo anche il tasso di incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti calcolato in sette giorni: nell’ultima rilevazione (dati 2-8 aprile) l’incidenza nel Lazio era pari a 173 ma attualmente (dati 8-15 aprile) si attesta a 182, quindi sembrerebbe essere in leggerissimo rialzo. Negli ultimi sette giorni sono stati diagnosticati 10.522 nuovi casi. Il tasso di occupazione dei letti nei reparti di terapia intensiva è sostanzialmente stabile.

Se davvero dovessero esserci riapertura da zona gialla a cominciare da Maggio, con ogni probabilità il primo passo sarà la riapertura dei ristoranti a pranzo all’aperto. Possibile la riapertura anche di cinema e teatri. Entro fine maggio ci potrebbe essere la novità della riapertura di bar e ristoranti anche di sera nei locali dotati di tavoli all’aperto.