Mentre la comunità scientifica sembra essere divisa sul ritorno di una nuova ondata di Covid 19, soprattutto sotto il profilo della violenza con cui i nuovi focolai ed i nuovi contagi potrebbero avvenire, le Regioni si preparano puntando alla prevenzione.

I mesi scorsi hanno lasciato un segno indelebile nella sanità e nella vita delle persone colite, direttamente ed indirettamente, dagli effetti devastanti di questa pandemia.

Pensare di rimettere sotto un tale stress le terapie intensive ed il personale sanitario a tutti i livelli sarebbe impensabile.

Oggi l’input è quello di non abbassare la guardia e di continuare ad attuare le misure, uso delle mascherine e distanziamento sociale, che hanno portato ad una riduzione drastica dei casi.

E che, soprattutto, stanno consentendo di contenere almeno per ora che la curv dei contagi risalga o che nuovi focolai possano diffondersi a macchia d’olio.

In questo contesto la posizione della regione Lazio è sempre stata molto chiara.

“In vista della prossima stagione autunnale è in prima fila e sta preparando le proprie strategie vaccinali antinfluenzali – ha spiegato l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato, commentando l’Undicesima puntata dell’Instant Report Altems Covid-19 dell’Università Cattolica del Sacro Cuoreper – gli over 65 anni e gli operatori sanitari per limitare la massimo possibili criticità nell’eventualità di una seconda ondata di contagi per il COVID-19. Ad oggi solo 9 Regioni su 21 hanno avviato le gare per le forniture delle dosi di vaccino e con orgoglio posso dire che il Lazio tra queste è la prima ad aver già concluso le procedure per circa 2,5 milioni di dosi”.

Il report ha stabilito che per ora 9 su 21 Regioni hanno deliberato regolamenti ad hoc e avviato gare per la fornitura dei lotti di dosi per la vaccinazione antinfluenzale e 5 anche per l’anti-pneumococcica.

Il Lazio ha già chiuso la gara ed è la prima Regione.

“Il report è uno strumento utile che ci permette di avere una fotografia della situazione e capire come – conclude D’Amato – le diverse regioni si stanno muovendo nella gestione dell’emergenza”.