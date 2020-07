Dopo i annunci di ieri, il Latina Calcio 1932 ufficializza altre tre pedine di quelle che sarà la squadra della prossima stagione 2020/2021.

Prima di tutto una conferma, quella di Francesco Alonzi che resta a difesa della porta nerazzurra.

La firma del contratto ed il rinnovo stamattina alla presenza del presidente Terracciano e del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe.

Classe 2000, di Sora, nel suo passato calcistico anche Avezzano, Chieti, Vastese e, ovviamente, Sora.

Gli altri due annunci, invece, riguardano un paio di novità, decisamente di rilievo.

La prima è addirittura esotica. Si tratta di Alessandro Jonatan Alberto, attaccante dell’87, nato a Buenos Aires. Arriva dal Pineto, con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D. Ha militato in Serie C2 con Chieti, Catanzaro, Nuova Cosenza, in Serie C1 con la Ternana e in Serie D con Sanbenedettese, Campobasso, Rovigo e Avezzano.

Al fianco di Alberto, la dirigenza pontina si affida a Luca Di Renzo, attaccante nato il 07/07/1990 a Torino. Arriva dal Pro Sesto con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D. Ha militato in serie C con Teramo e Paganese e in serie D con Casale, Folgore Caratese e Chieri.