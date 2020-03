Grande successo per il “Latina Danza Festival” che chiude la sua quarta edizione con un successo da attribuire a pieni voti al comitato provinciale Opes Latina che ne ha curato ogni sfaccettatura.

Patrocinata dal Comune di Latina, anche questa quarta edizione ha rappresentato un successo sotto ogni fronte per la danza della provincia. Quasi quattrocento giovani ballerini e migliaia di spettatori sono accorsi all’evento. Tante scuole hanno scelto di promuovere le loro attività, ma soprattutto il loro essere. La danza infatti, si districa tra stili e costumi differenti e rappresenta la massima libertà di espressione.

Tanti i complimenti e gli apprezzamenti ad Opes per l’impegno profuso nel porre sotto i riflettori la disciplina della danza in tutte le forme in cui essa si manifesta. A presentare, la voce esperta di Daniele Porcelli che ha scandito i ritmi di entrate ed uscite per quattro ore piene di ballo.

Dagli spalti tanti applausi ed una forte partecipazione hanno accompagnato fino all’ultimo le diciassette scuole di ballo, con un Palabianchini gremito di gente tra spettatori e artisti, accompagnati da giochi di luce e fumi.

“Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni che hanno presenziato al nostro festival – commenta Davide Fioriello, vice presidente nazionale Opes – ogni anno siamo in continua crescita per numero di adesioni e anche stavolta la manifestazione si è dimostrata un format vincente che ha regalato agli spettatori momenti di spensieratezza e che ha permesso a tutte le giovani promesse del ballo di esibirsi con soddisfazione di fronte ad un bellissimo pubblico”.

Musica e colori per tutte le specialità proposte, dal classico al contemporaneo, alla danza del ventre, hip hop, moderno, video dance, propedeutica, orientale, giocodanza, circense e tanto altro.

Un mix di stili diversi sono stati proposti dalle scuole partecipanti: Il Mondo Di Lalla, Mb Dance School, La Joye De La Danse, Sati Spettacolo, Vivir Mi Salsa, Magici Eventi, Accademia Sonia Onelli, Misha Ballet, Studio Dance, Dance Project, La Macchia – Spazio 33, Dance Lab, Jungle Family, Centro Danza Les Claquettes, Sensazione, Fuoricentro, Real Stella.

In un clima di festa, i ballerini hanno sfoggiato le loro performance con le esibizioni che si sono susseguite in tutto il pomeriggio senza sosta. Una vetrina, il Latina Danza Festival, senza dubbio importante per chi vi partecipa che Opes propone ogni anno in risposta alla richiesta di maggiori momenti di aggregazione sportiva del settore.

“Anche stavolta abbiamo messo tutto il nostro impegno e siamo riusciti con la nostra squadra a portare a termine un ottimo lavoro. Grande è la soddisfazione per aver raggiunto un numero così consistente di persone anche in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo. Lo sport – commenta il presidente provinciale Opes Latina Daniele Valerio – è maestro di vita e ci lascia sempre una lezione da imparare e modi per crescere”.

Grande festa sul finale con la consegna di targhe a tutte le scuole partecipanti, rose e gadget per i ballerini.

Presente durante tutto l’evento anche il consigliere nazionale Opes Alessandro Marfisi che esprime tutta la sua soddisfazione: “È bello far crescere i giovani della città di Latina sapendo di regalare loro, memorie straordinarie e momenti indimenticabili. Lo sport deve essere oggi come in ogni momento di aggregazione, un punto di riferimento. Con uno sguardo al futuro, speriamo di poter accrescere sempre più la nostra offerta sul territorio”.

Il Comitato provinciale Opes Latina ha ancora una volta valorizzato il mondo dello sport ed ogni giorno grazie all’impegno di tanti collaboratori realizza eventi dislocati in tutta la provincia e che interessano ogni disciplina.