Inizia a prendere forma il Latina Calcio per la stagione 2020/2021.

Proprio questa mattina il presidente Terracciano ha firmato i contratti e tesserato per il Latina Calcio 1932 alcuni dei giocatori su cui gettare le basi della nuova formazione agli ordini di mister Raffaele Scudieri.

Un lavoro attento portato avanti dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe che ha avviato contatti e concluso le trattative nelle scorse ore.

Vestiranno la maglia nerazzurro quattro nuovi arrivi già a disposizione del mister a partire da oggi. Si tratta di Giovanni Esposito, difensore, nato il 30 Luglio 1985 a San Giorgio a Cremano (NA). Arriva dall’Ostiamare, con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D. Ha militato in Serie C2 con Paganese, Gela, Gavorrano, Arzanese, in Serie C1 con Paganese e Ancona e in Serie D con Aprilia ed Atletico.

Fabio Pompei, Terzino nato il 2 Settembre 1987 a Roma. Arriva dall’Ostiamare, con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D.

Antonio Di Emma, Difensore nato il 9 Marzo 1989 a Sezze (LT). Arriva dal Pomezia, con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di serie D. Il suo un ritorno a Latina dove ha militato nella Stagione Calcistica 2009-2010 terminata con la promozione in Serie D e nella stagione calcistica 2011-2012 terminata con la promozione del Latina in Serie C1.

Emanuele Allegra, Difensore nato il 6 Giugno 1994 a Scafati (CE). Arriva dall’Olympia Agnonese, nella scorsa Stagione ha disputato in Campionato di serie D.

Ha militato in serie C con Virtus Entella, Pavia, Pontedera, Sudtirol, Martina e Lumezzane e in Serie D con Pomigliano e Igea Virtus.