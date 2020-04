Il Governo sta pensando a degli indennizzi a fondo perduto per le piccole e medie imprese secondo un modello già adottato da Francia e Germania.

“Stiamo pensando a replicare il modello che hanno adottato sia in Francia che in Germania per le piccole e piccolissime imprese, un risarcimento a fondo perduto”. Lo ha anticipato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando del Decreto Aprile allo studio del Governo per fronteggiare l’emergenza economica legata all’epidemia di Covid-19.

Patuanelli ha anche parlato di cifre. La platea, ha spiegato il ministro, “è di circa 4 milioni di imprese” e servirebbe uno stanziamento importante. E per un indennizzo intorno ai 10.000 euro, ad esempio, si parlerebbe di 40 miliardi di liquidità a fondo perduto.

FONDO PERDUTO

I finanziamenti a fondo perduto sono contributi di denaro, che vengono erogati in maniera agevolata senza obbligo di restituzione. Il beneficiario non è tenuto a restituire il capitale ricevuto, o una parte di esso, né gli interessi. Lo scopo di tali finanziamenti, infatti, è quello di aiutare e contribuire al riequilibrio finanziario del soggetto che lo ha richiesto.

Nella quasi totalità dei casi, il contributo a fondo perduto è una percentuale del finanziamento.

In altre parole, se ad esempio il finanziamento ammonta a 20 mila euro, solo una parte non dovrà essere rimborsata (esempio 10 mila euro, il 50%) mentre la restante parte sarà rappresentata da un prestito agevolato, da restituire con un tasso di interesse conveniente o pari a zero.

Ma l’emergenza epidemiologica potrebbe estendere la % di fondo perduto anche fino al 100%, secondo la filosofia dell’helicopter money (pioggia di soldi) per sostenere l’economia reale.

DIVERSE TIPOLOGIE

Esistono cinque differenti tipologie di finanziamenti a fondo perduto:

contributo in conto capitale , che serve a fortificare il patrimonio di un’impresa senza essere comunque finalizzato alla realizzazione di uno specifico investimento. E’ diretto, quindi, alla copertura dei costi di gestione;

, che serve a fortificare il patrimonio di un’impresa senza essere comunque finalizzato alla realizzazione di uno specifico investimento. E’ diretto, quindi, alla copertura dei costi di gestione; contributo in conto impianti , che è indirizzato ad incentivare l’acquisto, la produzione, l’ampliamento o la riattivazione degli impianti di un’impresa. In genere il beneficiario è vincolato a mantenere in uso le attrezzature a cui il contributo si riferisce per un determinato periodo di tempo, stabilito dalla normativa che lo concede;

, che è indirizzato ad incentivare l’acquisto, la produzione, l’ampliamento o la riattivazione degli impianti di un’impresa. In genere il beneficiario è vincolato a mantenere in uso le attrezzature a cui il contributo si riferisce per un determinato periodo di tempo, stabilito dalla normativa che lo concede; contributo in conto esercizio , che viene erogato in favore di un’impresa per sostenere i costi di gestione ordinari relativi ad un progetto specifico oppure in alcuni momenti particolari di vita dell’impresa stessa. La differenza con il contributo in conto capitale è data dalla diversa trattazione a livello fiscale;

, che viene erogato in favore di un’impresa per sostenere i costi di gestione ordinari relativi ad un progetto specifico oppure in alcuni momenti particolari di vita dell’impresa stessa. La differenza con il contributo in conto capitale è data dalla diversa trattazione a livello fiscale; contributo in conto interessi , che viene concesso al momento della stipula di un contratto di finanziamento e ha lo scopo di ridurre il costo del tasso di interesse applicato. Per poterne beneficiare l’impresa deve stipulare il finanziamento con una banca convenzionata con l’ente erogatore del contributo, la quale valuterà la sua capacità di rimborso oltre a chiedere delle specifiche garanzie;

, che viene concesso al momento della stipula di un contratto di finanziamento e ha lo scopo di ridurre il costo del tasso di interesse applicato. Per poterne beneficiare l’impresa deve stipulare il finanziamento con una banca convenzionata con l’ente erogatore del contributo, la quale valuterà la sua capacità di rimborso oltre a chiedere delle specifiche garanzie; contributo in conto canone, simile a quello appena descritto, dal quale differisce in quanto viene erogato alla stipula di un contratto di leasing finanziario.

FRANCIA E GERMANIA

In Francia il ristoro è fra i 1.500 e i 2.500 euro. La Germania ha previsto un indennizzo come contributo a fondo perduto di 9.000 euro per gli autonomi e le imprese che impiegano fino a 5 lavoratori full time, di 15.000 euro per le aziende tra i 5 e 10 dipendenti e sino a 30.000 euro per quelle più grandi.

