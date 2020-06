Secondo i primi dati del Libro Blu pubblicato ogni anno dall’Agenzia Dogane e Monopoli, il Lazio è la seconda regione italiana per spesa nel gioco d’azzardo su rete fisica, vale a dire slot machine, lotterie e simili. La Lombardia è al primo posto con oltre 14 miliardi di giocato, ma la nostra regione si piazza al secondo posto con 7,6 miliardi.

Mentre in gran parte d’Italia questo dato è in crescita, da noi risulta in diminuzione. Nel 2018 infatti il volume d’affari era stato di 7,9 miliardi, e nel 2017 era stato ancora più alto. Questo a causa di alcuni provvedimenti regionali restrittivi, che hanno ridotto gli orari per accedere a slot machine e video lottery. In particolare, la diminuzione del volume d’affari è stata importante a Roma, dove le limitazioni sono state più stringenti.

Tuttavia, come spiega bene uno studio di Eurispes, la diminuzione della spesa sulla rete fisica si è in parte riversata nel mondo dei casinò online. Se infatti la spesa nella rete fisica è diminuita di 73 milioni, quella dei giocatori è diminuita solo di 42 milioni. I 31 milioni di differenza sono senza dubbio stati spesi in rete nei casinò online. Questo rende la nostra regione una di quelle in cui il gioco online è più popolare.

Per avere i dati del 2020 sul gioco online e offline nella nostra regione bisognerà ovviamente attendere l’anno prossimo, ma non si fatica certo a immaginare che a causa della recente crisi sanitaria la spesa sulla rete fisica sarà diminuita in modo ancora più netto. Durante il lockdown infatti slot machine e video lottery erano inaccessibili. Non così però per quanto riguarda casinò e slot machine online, che sono sempre rimaste a disposizione dei giocatori.

Di conseguenza, quando il lockdown ha bloccato le sale giochi, molti giocatori si sono rivolti ai siti web di gioco. Ora c’è da chiedersi se questo passaggio all’online non si rivelerà un’abitudine duratura per i giocatori del Lazio, così come per quelli del resto d’Italia. In rete infatti è possibile trovare molti più giochi, in particolare slot machine come la famosissima Fowl Play Gold e persino in modalità gratuita, e non ci sono problemi di orario, distanziometro, e via dicendo.

Che il lockdown abbia causato uno spostamento di molte attività che normalmente svolgiamo all’aperto o comunque in luoghi diversi da casa nostra verso il mondo online, è del tutto evidente. Nei giorni di chiusura più stringenti, per strada era possibile scorgere quasi solo persone a passeggio con il cane e fattorini intenti a consegnare pacchi, spesa o cibo da asporto. E anche ora che le riaperture hanno reso di nuovo accessibili quasi tutti i luoghi in cui comunemente facciamo i nostri acquisti o ci divertiamo, ben difficilmente la loro attività riprenderà a pieno regime.

La paura della pandemia, infatti, non ha ancora abbandonato una parte della popolazione, per non dire poi della crisi economica che ha colpito molti, e che li porta a risparmiare dove possibile (ad esempio giocando alle slot gratis online invece che a pagamento al bar). Inoltre non c’è alcun dubbio che la rete offra una comodità che nessun esercizio offline può offrire, e una scelta di gran lunga maggiore.

Insomma, il lockdown potrebbe provocare alcuni cambiamenti a lungo termine degli italiani e dei laziali in particolare, soprattutto per quanto riguarda le attività in rete. Gioco incluso.