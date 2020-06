Un protocollo d’intesa per la promozione e valorizzazione del Giardino di Ninfa in occasione della ricorrenza del primo Centenario della sua fondazione.

Questo l’obiettivo congiunto di Regione Lazio e Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus.

“Un’ulteriore conferma dell’attenzione di questa amministrazione per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del Lazio – spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – un obiettivo di primaria importanza da perseguire con impegno affinché le future generazioni possano ereditare e godere di questo immenso patrimonio di bellezza e memoria. La Regione sta mettendo in campo una serie di azioni importanti nella ferma convinzione che sia possibile un nuovo modello di sviluppo che ponga al centro il rilancio del patrimonio culturale del Lazio”.

Il Giardino, realizzato nel 1920 da Gelasio Caetani, fa parte inoltre della Rete Regionale delle Dimore, Ville e Complessi Monumentali, il sistema della Regione nato per favorire la valorizzazione dello straordinario patrimonio storico, paesaggistico e architettonico del Lazio.

“Il centenario del Giardino di Ninfa è un’occasione per ricordare l’impegno della nobile famiglia Caetani per mantenere intatto questo patrimonio di storia, di bellezza, di cultura. Il protocollo tra la Regione Lazio e la Fondazione Roffredo Caetani – continua il presidente della Fondazione, Tommaso Agnoni – contribuisce a rafforzare questo lavoro, a renderlo vivo nel tempo, a dare una prospettiva ancora più ampia al messaggio di salvaguardia e tutela ambientale che i Caetani hanno voluto lasciarci”.

Luogo di fama internazionale e Monumento Naturale della Regione Lazio dal 2000, riveste un enorme valore dal punto di vista non solo paesaggistico e ambientale ma anche sotto il profilo archeologico e storico-artistico sorgendo sulle rovine dell’antica Città di Ninfa.

Per le celebrazioni del Centenario, che hanno preso il via solo da maggio a causa dello stop imposto dall’emergenza Covid-19, la Regione Lazio sarà al fianco della Fondazione Roffredo Caetani che ha in calendario fino al 1° novembre una serie di aperture straordinarie che permetteranno al pubblico di scoprire le bellezze del Giardino di Ninfa, sempre nel pieno rispetto delle indicazioni in termini di distanziamento sociale al fine di contrastare la diffusione del coronavirus.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.giardinodininfa.eu e sul sito ufficiale della Fondazione www.frcaetani.it.