Potrebbe esserci addirittura Jeff Bezos, proprietario di Amazon, a bordo del Flying Fox, lo yacht di lusso disponibile per il noleggio più costoso del mondo.

L’imbarcazione, che non passa certo inosservata, è alla fonda a largo di Ponza, come testimoniato da diversi video e foto postate su facebook nelle ultime ore.

Una struttura galleggiante all’interno della quale è possibile trovare Spa, centro immersioni, due eliporti e addirittura un ospedale.

Il costo dell’affitto per una settimana si aggira intorno ai milioni e mezzo di euro. Una cifra decisamente alla portata di uno come Bezos definito, in un articolo di affariitaliani.it, il terzo uomo più ricco della storia dell’umanità.

Solo lo scorso anno il plurimilardario ha acquistato un panfilo da 400 milioni di dollari. Che si sia già stancato?