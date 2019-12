Il cantautore di Latina, amatissimo dai fan di tutto il mondo, sarà ospite fisso sul palco di Sanremo.

Ad annunciarlo lo stesso Amadeus che ha confermato a chiusura di Sanremo Giovani che ”Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere”.

La fase delle indiscrezioni che in queste settimane si sono rincorse si chiude quindi con una buona notizia per una città come Latina che troverà ancora proprio grazie a Tiziano Ferro la ribalta mondiale.

”Sono felice l’ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L’ho chiamato – spiega Amadeus -anche prima di darvi la notizia. Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare”.

Confermato Roberto Benigni come superospite, l’altro partner che sarà molto più di un ospite per Amadeus al festival è Fiorello che ”sarà libero – dice Amadeus – di fare quel che vuole”.