Una vicenda giudiziaria lunga e sfiancante, che ha segnato per sempre la vita di una imprenditore di Formia e della sua famiglia.

13 anni perché venisse riconosciuta la sua innocenza. Alla fine la giustizia ha trionfato, come si dice in questi casi, ma a quale costo?

L’uomo, R. R., negli anni 2006 e 2007 si prestò a cambiare ben 132 assegni bancari, per un importo di quasi 700.000,00 mila euro, in favore di un avvocato amico di infanzia di Formia, consentendo così allo stesso di non redigere le dovute parcelle professionali ed evadere il fisco per centinaia di migliaia di euro.

Una operazione che venne però scoperta dalla guardia di finanza di Formia, che denunciò alla Procura di Latina l’avvocato per evasione fiscale e l’imprenditore per riciclaggio.

Il Gip del Tribunale di Latina, il Dott. Nicola Iansiti, condannò in abbreviato l’imprenditore sessantenne, nel 2012, alla pena di 3 anni di reclusione, poi ridotta a 2 anni e 8 mesi in Appello nell’aprile del 2019.

Era stato allora l’avvocato Cardillo Cupo, difensore dell’uomo, a presentare la richiesta di assoluzione ritenendo tecnicamente insussistente l’ipotesi di riciclaggio, in quanto il reato di evasione fiscale si concretizzava solo al momento della mancata dichiarazione dei redditi dell’avvocato, ovvero molti mesi dopo l’incasso dei titoli da parte di R.

L’avvocato, però, non si perdeva d’animo e decideva di ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione affinché annullasse le sentenze di condanna ed assolvesse l’imputato perché il fatto non sussiste.

Una camera di consiglio lunghissima che, però, nella tarda serata di ieri, decretava di condividere integralmente l’impianto difensivo e, quindi, annullava le sentenze di condanna a carico dell’imprenditore formiano e lo mandava definitivamente assolto senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.