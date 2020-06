Da un anno, in media ogni tre mesi, tornano le prove di dialogo tra Partito democratico, nello specifico, schegge di Partito democratico, e Lbc.

O meglio torna il tentativo, oggi incarnato da quattro consiglieri comunali in rosa, di aprire un confronto nell’area riformista in cui proprio Lbc e Pd trovano collocazione.

Iniziativa che ha rapidamente trovato lo stop da parte del segretario provinciale di Latina Claudio Moscadelli che ha confermato via social che il partito non intende, anche rispetto ad un documento firmato solo una settimana fa, fare passi indietro e di ritenersi, quindi, fermamente, alternativa alla maggioranza uscente anche in vista del 2021.

Dall’altra Lbc per vice del segretario Giri ribadisce l’esigenza di dialogo ma partendo, e non a prescindere, dal sindaco uscente Damiano Coletta.

In mezzo rilancia la Zuliani, firmataria dei due documenti quello “contro” del Pd e quello “possibilista” con le esponenti di Lbc, che parla di primarie.

In politica tutto è possibile, per carità, ma che un sindaco uscente si sottoponga alle primarie ha dell’anomalo.

Coletta ha già annunciato di voler tentare la carta del secondo mandato. Lo fa legittimamente sottoponendosi al vaglio dei cittadini con la squadra esistente e con quella che si costruirà nei prossimi mesi.

Il Pd dovrebbe fare altrettanto. Scegliere una strada, seguirla n modo coerente, e soprattutto unitario.

Cosa che al momento non accade offrendo ai cittadini, possibili elettori, ed interlocutori di campagna elettorale, un segno di grande debolezza che in un percorso in cui si ambisce ad essere competitor autorevole non paga.

Giri ha ragione quando parla di dialogo “la nostra disponibilità al confronto è totale senza prescindere, però, dal riconoscimento del metodo di governo e dalla leadership del Sindaco Coletta” e lo fa, quindi, inserendolo in una cornice ben precisa quella delle “regole” a cui non è possibile sottrarsi.

Il Pd, o parte di questo deve decidere se entrare in campo e, soprattutto, se quelle regole intende rispettarle.

Altrimenti non si giocherà mai la partita decisa per lo scudetto ma ci si limiterà, di nuovo e stancamente, a giocare al fantacalcio e da soli.