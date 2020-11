Dopo l’incontro che si è svolto questa mattina con il prefetto, Maurizio Falco, un concreto passo avanti è stato compiuto per quanto concerne il porto canale di Rio Martino.

Lunedì 16 novembre alle 11 si terrà una conferenza dei servizi a cui prenderanno parte tutti gli attori coinvolti. Obiettivo è creare un cronoprogramma concreto delle azioni da mettere in campo, nel breve e lungo periodo, al doppio scopo di attivare la procedura d’urgenza e quella ordinaria che porterà al dragaggio sistematico del porto canale.

Sul “tavolo” infatti, è stata portata la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle sponde e del dragaggio del porto canale Rio Martino, a seguito delle intese instaurate tra i Comuni di Latina, quale Ente capofila e Sabaudia.

Alla riunione hanno preso parte il prefetto Maurizio Falco, l’assessore regionale Enrica Onorati, il presidente della Provincia Carlo Medici, i sindaci Coletta e Gervasi, gli assessori Dario Bellini (Latina) e Pio Tacconi (Sabaudia), la Capitaneria di Porto di Gaeta e le sigle sindacali dei diportisti, oltre ad alcuni funzionari di Regione e Provincia.

“L’incontro odierno ha rappresentato uno step importante nel proseguimento del percorso già intrapreso in sinergia con il Comune di Latina, per assicurare – commenta Giada Gervasi, sindaco di Sabaudia – la fruibilità e la sicurezza del porto canale di Rio Martino. La mia riconoscenza al prefetto, all’qssessore Onorati e al presidente Medici per la sensibilità dimostrata nell’attenzionare un’annosa problematica del territorio, facendosi promotori di un confronto produttivo quanto necessario a tutela degli interessi della collettività”.

Un confronto che ha portato ad una programmazione congiunta e condivisa degli interventi necessari da realizzare su due diversi livelli di attuazione: uno emergenziale teso ad assicurare nell’immediato l’accessibilità al sito, l’altro finalizzato a definire le incombenze amministrative per la gestione ordinaria.

“Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti e ringrazio il prefetto per averci dato questa opportunità, così come ringrazio tutte le altre istituzioni che hanno dimostrato di avere a cuore la questione Rio Martino. Attraverso l’impegno reciproco di Latina e Sabaudia è stata individuata la strada per effettuare – soiega Damiano Coletta, sindaco del caoluogo – il primo intervento di dragaggio, urgente e necessario. Andremo avanti con altre soluzioni concrete che, tra l’altro, consentiranno ai residenti di Borgo Grappa di tornare a sviluppare un’economia attorno al porto canale di Rio Martino”.