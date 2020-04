L’ospedale Dono Svizzero escluso dai presidi ospedalieri riconosciuti quali riferimento per il Covid 19 sul territorio.

Una dimenticanza che non è passata inosservata al sindaco di Formia, Paola Villa che ha preso carta e penna e inviato una nota, datata 20 aprile, ai vertici della Asl di Latina.

“Dal 29 febbraio, giorno in cui la signora di Cremona, tanto offesa ed insultata arrivò al Dono Svizzero di Formia, in tutto il nostro sud pontino, o meglio in tutta la provincia di Latina, si è incominciato a parlare, affrontare e conoscere il Covid-19. Da lì poi un’escalation: è stata montata la tenda fuori l’ospedale, il pre-triage, luogo in cui arrivano ambulanze con pazienti Covid-19 sospetti, diversi i ricoverati, alcuni positivi, alcuni portati altrove”.

Il Dono Svizzero di Formia è diventato, quindi, un punto di riferimento, non solo per i residenti ma anche da chi proviene dai comuni di Spigno, Minturno, Castelforte, Gaeta, Santi Cosma, Itri, Fondi.

“Molti dei pazienti sono ricoverati nella medicina d’urgenza, in medicina generale, la terapia intensiva si prepara, e ne riceve altri. Il personale – spiega la Villa – sanitario tutto si organizza, si rimodulano i reparti, si rifanno i percorsi, perché comunque l’ospedale continui a funzionare per tutti, per i pazienti Covid, per chi ha altre patologie, per tutti, con estrema attenzione, con tanto sacrificio, con immense difficoltà. In tutto questo lavoro, tre radiologi risultano positivi, diversi tra infermieri e medici vengono messi in quarantena, ma tutti continuano a lavorare senza avere il minimo tentennamento”.