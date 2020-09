Il c.d. Decreto Semplificazioni ha previsto importanti novità per la c.d . Nuova Sabatini, l’agevolazione a sostegno dei finanziamenti e dei leasing finalizzati all’acquisizione di beni strumentali all’attività d’impresa.

Nel Titolo IV del decreto, dedicato a “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy”, il Capo “I” contiene le “semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici”. E qui, all’articolo 39, si trova l’attesa modifica dell’incentivo. In particolare, è disposto l’aumento dell’importo erogabile in un’unica soluzione, che arriva a € 200.000,00 nonché la semplificazione della procedura di erogazione dell’agevolazione.

LEGGE SABATINI

La misura Beni strumentali, meglio nota come “Nuova Sabatini”, è un contributo statale erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico che mira a semplificare l’accesso al credito delle imprese, PMI in particolare, finanziandone gli investimenti per acquisto o leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

PRESTITO CHIROGRAFARIO O LEASING

I beni oggetto dell’agevolazione possono essere acquistati (tramite un tipico prestito aziendale finalità investimenti) o, in caso non si volesse acquistare beni destinati col tempo all’obsolescenza, acquisiti tramite un leasing.

Il leasing è una particolare forma di finanziamento finalizzata all’acquisizione di un bene strumentale per la propria attività, a fronte del pagamento di un canone periodico e con un’opzione di riscatto al termine del contratto che consente quindi l’eventuale acquisto finale del bene a favore dell’impresa.

Oltre al vantaggio dell’acquisizione del bene strumentale senza necessità di investire capitale proprio, il leasing comporta importanti vantaggi sul piano fiscale: la deducibilità del canone ai fini IRES e IRAP (esclusa la quota interessi, oggetto invece della Nuova Sabatini) e la possibilità di dedurre il costo in un minore periodo di tempo.

CONTRIBUTO STATALE

L’intervento si concretizza quindi in un prestito chirografario o in un leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti riguardanti nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” come ad esempio big data e cloud computing nonché in un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Il contributo pubblico offerto alle imprese è pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “Industria 4.0”) per una durata di 5 anni.

AUMENTATA LA SOGLIA RISPETTO AL “DECRETO CRESCITA”

Lo scorso anno il c.d. Decreto Crescita aveva previsto che, per le domande di agevolazione per finanziamenti deliberati di importo non superiore a € 100.000,00 euro, il contributo fosse erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione.

In particolare, il decreto Crescita ha:

innalzato il finanziamento agevolabile da 2.000.000,00 a 4.000.000,00 €;

disposto l’erogazione del contributo statale in una soluzione laddove il finanziamento deliberato non è superiore a 100.000,00 €.

Di regola infatti il contributo è erogato per quote.

L’investimento in beni strumentali può essere interamente coperto dal prestito chirografario o leasing.

Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.

Si ricorda che, considerata l’emergenza da covid-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, il MISE ha riconosciuto alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” specifica proroga di 6 mesi. Tale proroga opera in relazione al termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

LE NOVITÀ DEL NUOVO “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Il primo intervento del c.d. Decreto Semplificazioni, approvato dal Governo, riguarda l’erogazione del contributo in conto impianti. In particolare, viene previsto che l’erogazione del contributo avvenga in unica soluzione per i finanziamenti deliberati di importo non superiore a 200.000,00 €. In tal modo si rivedono a rialzo le previsioni di cui al c.d. Decreto Crescita.

Il secondo intervento del nuovo decreto riguarda invece gli investimenti effettuati nell’ambito dell’Industria 4.0 dalle micro e piccole imprese del Sud d’Italia. Per tali soggetti viene disposto che i contributi siano erogati in unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.

In particolare, l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei. Anche per agevolare, applicando il tasso del 5.50%, investimenti diversi da quelli “industria 4.0” (innovativi).

