E’ stato il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ad annuncia, attraverso il proprio profilo facebook, la quinta vittima del covid nel comune sud pontino.

Queste le parole del primo cittadino: “Un brutto risveglio con la notizia che Angela non ce l’ha fatta a vincere la partita con il Covid.

Nei mesi scorsi, con la sua grande voglia di vivere, era riuscita a sconfiggere il Male. Ed era tornata a sorridere come sempre.

L’ultimo ricordo del suo sorriso, il giorno della discussione della tesi di laurea di Gisella nella sala consiliare del Comune.

A Rino, Mauro, Gisella, Rosy, Antonella ed a tutti i suoi familiari e i suoi amici/amiche le mie sincere condoglianze”.

Molto conosciuta in città, appena 54 anni, la donna era ricoverata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da diversi giorni. Come si evince dalle parole del sindaco, era malata da tempo e, come troppo spesso accade, il covid non le ha dato scampo.