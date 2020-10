Alla fine il sars-coV2 si è arrampicato fino a Roccasecca, che finora era stato baluardo contro il contagio. Un caso, solo uno, che però è stato sufficiente a rompere l’assedio.

A darne notizia il primo cittadino, Barbara Petroni, che attraverso facebook ha voluto informare i propri concittadini.

Naturalmente niente allarmismi. I protocolli sanitari sono scattati e la persona contagiata sta bene.

Questo il testo del messaggio del sindaco: “Buongiorno vi volevo informare che è stato rilevato un primo caso di positività a Roccasecca. Si tratta di un link epidemiologico già individuato. La persona contagiata si trova in isolamento da diversi giorni, fortunatamente sta bene, ed è la cosa che ci preme maggiormente .

Invito la cittadinanza a stare tranquilla, a continuare a seguire tutte le regole necessarie per evitare il diffondersi del virus.

Mi auguro che il nostro Paese dia una prova di maturità e di serietà , spero che non avvenga ciò che è accaduto in altri paesi con la caccia al positivo e che non si creino inutili quanto pericolosi allarmismi.

La asl è in contatto con me e con la famiglia e sarò io a fornire tutte le comunicazioni relative all’evolversi della situazione.

Al momento, tranne il solo nucleo familiare convivente, nessun altro nucleo è posto in quarantena.

La situazione epidemiologica Provinciale, come abbiamo visto, è in ascesa , pertanto tutti dobbiamo impegnarci al massimo evitando assembramenti ed indossando le protezioni necessarie.

Al nostro contagiato gli auguri di pronta guarigione , un grandissimo abbraccio affettuoso”.