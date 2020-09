Il Coronavirus non risparmia neanche Roccagorga.

E’ di queste ore la comunicazione ufficiale effettuata dall’amministrazione comunale sul proprio profilo social.

È una persona che già preventivamente, sentendosi poco bene, si è posto in isolamento fiduciario anche su consiglio del suo medico”.

La Asl sta facendo le dovute indagini epidemiologiche per stabilire chi sono coloro che, essendo venute in contatto con la persona in questione, debbono essere sottoposte ad accertamento sanitario.