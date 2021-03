Anche dal bollettino odierno ella Asl di Latina, come accaduto nei giorni scorsi, escono numeri tutto sommato ‘normali’ per quanto riguarda la cifra, 140, dei nuovi casi di contagio odierni da covid 19 in provincia nelle ultime 24 ore.

Tutt’altro che normale, invece, il dato relativo alle vittime: 4 in questa giornata, pazienti che erano residenti nei comuni di Aprilia, Cori, Latina e Sabaudia.

Sempre dal bollettino della Asl apprendiamo che sono 88 le persone guarite.

I nuovi casi di contagio si sono verificati nei comuni di: Aprilia 19, Bassiano 2, Castelforte 2, Cisterna di Latina 7, Cori 9, Fondi 23, Formia 7, Gaeta 2, Latina 17, Lenola 1, Minturno 1, Monte San Biagio 3, Pontinia 8, Priverno 3, Sabaudia 1, San Felice Circeo 2, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 4, Sezze 4, Sonnino 2, Sperlonga 4 e Terracina 17.