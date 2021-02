Uno spettacolo per i più giovani in diretta streaming, perché il Covid non fermi la cultura. Si chiama “Favole al Telefono” ed è tratto dalla celeberrima, omonima raccolta di favole di Gianni Rodari. Lo ha realizzato l’associazione Culturale Teatro Ragazzi di Latina, con il contributo del Comune di Latina, Assessorato Cultura, Turismo e Sport, nell’ambito dell’Avviso pubblico “La Cultura e l’Arte al tempo del Covid”.

L’intento principale perseguito dal Teatro Ragazzi è offrire al suo giovane pubblico una esperienza quanto più possibile simile a quella che da anni l’Associazione promuove sul territorio della nostra provincia data l’impossibilità odierna di frequentare i teatri.

Da questa esigenza nasce il progetto volto alla ricerca di multidisciplinarietà e ibridazione dei linguaggi teatrale e filmico, operando cross over mediali di diversa origine a seconda delle situazioni proposte. Un racconto in cui interpretazione attoriale, tecniche di Chroma Key e contributi video convivono per garantire una fruizione immersiva al pubblico che non sia propriamente né teatrale né cinematografica, ma un “terzo paesaggio” in grado di sfruttare gli elementi di tutti e due gli universi.

Le favole che il Ragionier Bianchi racconta alla sua bambina passano dalla cornetta del telefono allo schermo dello smartphone e di altri supporti digitali – pc, tablet, smart tv – i nuovi mezzi di “trasporto” per raggiungere i mille mondi della fantasia di Rodari, addirittura pianeti lontani che raccontano storie vicine a noi, quelle stesse storie che fanno sognare, divertire o emozionare quando una nonna, un papà, una zia le raccontano prima di dormire.

“Il Teatro Ragazzi è una delle eccellenze, da moltissimi anni, del nostro territorio e anche oltre – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Silvio Di Francia – promuovendo la cultura teatrale tra i giovani e giovanissimi. Il progetto corrisponde, del resto, allo spirito del bando che è letteralmente quello di non arrendersi a una situazione che ha penalizzato proprio lo spettacolo dal vivo e specialmente la cultura teatrale”.

In streaming dalla pagina Facebook del Teatro Ragazzi di Latina e del Comune di Latina, lo spettacolo sarà online in prima e seconda parte il 20 e il 21 febbraio alle ore 18.00.