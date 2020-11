I contagi crescono ad un ritmo impressionante e il Coronavirus continua a segnare ogni giorno non solo migliaia di positivi in Italia ma soprattutto centinaia di vittime.

Una nuova stretta non è più solo auspicabile ma una realtà stabdo quanto comunicato oggi alla Camera e al Senato dal presidente Conte.

Il nuovo decreto in arrivo nelle prossime ore conterrà ulteriori restrizioni mirate a ridurre i contatti e la circolazione delle persone.

Tra i provvedimenti la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali.

Unica eccezione per i negozi alimentari, le parafarmacie, le farmacie e le edicole dentro i centri. Si inasprisce il coprifuoco con limiti alla circolazione delle persone in tarda sera, anche se al momento non si sa di quanto sarà abbassata l’asticella.

Didattica a distanza anche per le scuole di secondo grado e la chiusura di musei e mostre oltre che i corner per le scommesse e i giochi d’azzardo ovunque siano collocati.

In attesa di conoscere nel dettaglio quali saranno i particolari del decreto che dovrebbe consentire una mitigazione dei contagi ed una riduzione della curva epidemiologica da sindaci e Regioni arriva l’appello all’unità di provvedimenti.