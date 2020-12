Anche nella giornata di Natale, non si è interrotto il lavoro della Asl di Latina di monitoraggio e studio dei tamponi effettuati presso i vari drive in sparsi in tutta la provincia pontina.

Visto il giorno festivo, quelli riportati oggi sono dati poco significativi, ma li riportiamo comunque, non fosse altro che per riportare un dato che regali speranza a tutti per il futuro in cui si spera, a breve, di poter finalmente dimenticare questa brutta parentesi per tutta l’umanità.

Sono, quindi, 45 i nuovi contagiati in provincia di Latina oggi. Una vittima, a Formia, e 109 le persone negativizzate.

I nuovi contagi si contano nei comuni di

Aprilia 6

Cisterna 3

Fondi 10

Formia 1

Gaeta 1

Itri 1

Latina 6

Lenola 1

Maenza 1

Minturno 3

Norma 2

Priverno 1

Roccagorga 1

Rocca Massima 1

Sabaudia 2

San Felice Circeo 1

Sermoneta 1

Sezze 1

Terracina 2

La Asl ricorda, inoltre, che durante le festività natalizie, gli orari delle postazioni drive-in per le esecuzioni dei test saranno i seguenti:

– 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021 apertura fino alle ore 13:00.

– 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 chiusura per l’intera giornata.

L’accesso al “drive-in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima.