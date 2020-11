Un’altra persona ha perso la vita a causa delle complicazioni legate al Covid 19. Si tratta di una donna di Roccagorga di 73 anni che era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La notizia è stata data direttamente dal sindaco Nancy Piccaro a margine del bollettino giornaliero della Asl di Latina che contava gà l’ennesima vittima ad Aprilia.

“Il comunicato della Asl anche oggi riporta un numero elevato di nuovi casi positivi. Purtroppo nella giornata di oggi la nostra comunità registra anche un decesso. Ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento tragico in cui, oltre al dolore della perdita, si associa lo smarrimento totale per la condizione di solitudine in cui si vengono a trovare questi pazienti, il rammarico per non aver potuto portare alcun conforto al familiare malato. La morte ci coglie sempre impreparati ed impotenti, ma in questi casi è tutto ancora più terribile ed incomprensibile. Un abbraccio sentito ai familiari da parte di tutta la nostra comunità”.