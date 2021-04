Abbiamo imparato, in questo anno e passa di comunicati della Asl di Latina sull’andamento della pandemia da covid 19 in provincia di Latina, di non fidarci dei dati comunicati di martedì.

Anche oggi, infatti, il numero di nuovi casi di contagio comunicato dalla Asl di allontana sensibilmente dalla media dei giorni scorsi. Sono appena 47 i nuovi casi di contagio segnalati, contro i 117, ad esempio, di ieri.

Se questa è stata una giornata molto positiva sul piano dei contagi, lo è stata, in senso opposto, per le vittime. Sono ben 4 quelle riportate dalla Asl, residenti ad Aprilia (2), Cori e Latina. 71 le persone guarite ma 9 quelle che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale, con i posti letto, soprattutto al Goretti di Latina, che vanno esaurendosi. Quasi 1500, 1497 per la precisione, i vaccini inoculati.

I casi di contagio odierni sono stati riscontrati nei Comuni di Aprilia (14), Bassiano (2), Cisterna di Latina (4), Fondi (2), Formia (3), Latina (9), Lenola (1), Minturno (2), Pontinia (2), Priverno (1), Sabaudia (3), San Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (1) e Terracina (3).