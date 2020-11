Il boom di casi di contagio da sars cov2 a Sezze, annunciato questa mattina dal sindaco Di Raimo, non poteva non portare i suoi effetti anche sul più grande plesso scolastico del centro città, ovvero la scuola di via Piagge Marine.

Il riscontro della positività di una persona facente parte dello staff dell’istituto ha portato la dirigente, la professoressa Fiorella De Rossi, a decidere per la sanificazione del plesso, come scritto sul sito internet della scuola: “A scopo precauzionale, il plesso di Piagge Marine 8, Scuola infanzia e primaria, sarà chiuso per intervento di sanificazione”.

In un primo momento sembrava che a restare contagiata fosse una persona che si occupa della mensa, che tra l’altro ha annunciato la propria positività al tampone attraverso i social, e per questo l’intero plesso verrà sottoposto ad intervento di sanificazione. Ma la cosa non ha ricevuto conferma.

Stando a quanto annunciato dal sindaco Di Raimo, però, l’intervento potrebbe anche restare fine a se stesso. Si va, infatti, verso un mini lock down locale con chiusura delle scuole, per almeno due settimane, sulla scia di quanto successo, per esempio, a Itri, dove con una ordinanza del sindaco Fargiorgio, sono state chiuse tutte le scuole del territorio comunale.

Se ne saprà, però, di più in giornata, come annunciato dal sindaco Di Raimo.