Nuovi provvedimenti sono stati assunti dalla Regione Lazio in queste ore e a seguito dell’ennesima impennata dei contagi sul territorio.

“In questo momento delicato – spiega il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – in cui la curva dei contagi potrebbe pericolosamente salire, dobbiamo tutti applicare le misure di contenimento del contagio. Come Regione Lazio abbiamo deciso di aumentare lo smart working ed evitare le occasioni di contatto fra le persone. E’ importante che tutti i cittadini del Lazio facciano la loro parte, mettendo in atto le buone pratiche di igiene, protezione e distanziamento sociale“.

Il provvedimento è contenuto in una circolare che punta ad aumentare la quota di smart working dei singoli dipendenti regionali, fino ad arrivare a un massimo di due giorni settimanali di presenza in sede.

Si interrompono, inoltre, le riunioni in presenza, che potranno avvenire solo in modalita’ remota fra i partecipanti.