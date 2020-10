L’emergenza epidemiologica in corso rinvia a data da destinarsi la prova pre selettiva per il concorso indetto dal Comune di Cisterna.

Il 2 ottobre si dovva svolgere l’esame per i candidati ammessi ai concorsi per 5 posti di “Istruttore amministrativo cat. C1” a tempo indeterminato e pieno, e per 2 posti di “Istruttore contabile cat. C1” a tempo indeterminato e pieno.