Didattica a distanza un suggerimento ma non una via d’uscita.

Ieri nel corso dell’incontro che si è svolto in prefettura la didattica a distanza era stata suggerita quale strumento per evitare un innalzamento della circolazione del virus legato non tanto alle procedure di sicurezza attuate nelle scuole quanto piuttosto per evitare quegli assembramenti che caratterizzano soprattutto il trasporto pubblico locale.

Bus stracolmi, assenza di controlli, ragazzi stipati l’uno sull’altro sono un viatico ottimo per far correre il virus.

Tuttavia l’invito a ricorrere a questo strumento non può riguardare, come sembrava in un primo momento, indiscriminatamente tutte le scuole di ordine e grado.

Ma può essere applicata, sempre nel rispetto dell’autonomia dei dirigenti scolastici,solo nelle superiori mentre per elementari e medie è applicabile solo in caso di lockdown.

Tanto è che nell’arco di poche ore la circolare con l’invito a ricorrere alla didattica a distanza è stata revocata.

Il nodo però sta nei contagi che, ad oggi, sono nettamente maggiori negli istituti comprensivi piuttosto che alle superiori.