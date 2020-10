Misure più strigenti sono necessarie. Aver allargato le maglie per consentire un ritorno alla normalità, anche se segnata dall’imperativo di convovere con questa bestia nera chiamata Coronavirus che sta comportando danni ingenti sotto il profilo non solo sanitario ma anche economico e sociale, per molti si è tradotto in un via libera.

Risultato i contagi sono tornati a crescere, la famosa curva epidemiologica che per mesi Conte ma anche i dirigenti della Aziende sanitarie, hanno posto quale confine sulle scelte da assumere ed attuare, sia in bene che in male, è diventata il “tiranno” che ha portato in meno di una settimana a tirare di nuovo i remi in barca.

Prima l’obbligo, delle mascherine obbligatorie ovunque deciso da sindaci e Regione Lazio, poi l’ordinanza che per quindici giorni in provincia di Latina stabilisce una serie di divieti ed infine il decreto arrivato poco dopo la mezzanotte di oggi che stabilisce ulteriori strette e rende omogenee sul territorio nazionale quelle che di fatto erano già state assunte sui territori.

Tra queste la “forte raccomandazione”, perchè il divieto nonostante qualche tentativo non può essere attuato in tal senso a causa di quella cosetta chiamata Costituzione, di non organizzare cene, incontri, feste private anche nelle proprie abitazioni con più di sei persone. Nonchè l’invito ad indossare la mascherina anche in questi casi qualora ci siano persone non conviventi.

Il nodo di quest’ultimo passaggio ovviamente sono i controlli. Come fare a vedere se Antonio nel suo appartamento ha invitato 8 persone? Se stanno rispettando le norme previste, se indossano la mascherina, se sono tutti conviventi?

Facile. Si torna a mmettere in moto l’antenato dell’aattuale Grande Fratello. Il vicino di casa, quello che abita al piano di sotto, il dirimpettaio, la signora che pulisce le scale del condominio, il portiere e così via.

Saranno loro le ancelle della lotta al Covid nelle mura domestiche almeno stando quanto sostenuto dal ministro Speranza, e invocato anche se in modo meno diretto dal governo Conte.

Come? Segnalando, cioè spiando quello che fa il vicino o l’amico o magari il parente che ci sta un pò antipatico.

Insomma un pranzo a casa rischia, mascherine comprese, di trasformarsi in una riunione della massoneria.

Qui davvero servirebbe il buonsenso. Da parte dei cittadini ad evitare l’evitabile, quindi cene con tante persone e feste private, e da parte di chi rappresenta il Governo a non suggerire di diventare un popolo, molti lo sono già, di spioni.