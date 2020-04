Tutto rinviato, come previsto ormai da settimane, in autunno. Le urne per eleggere i nuovi presidenti e consigli di sette Regioni e per sindaci e componenti delle assemblee comunali resteranno al momento chiuse.

La decisione non era stata ancora ratificata ma era nell’aria da tempo. Impossibile, infatti, rispettare le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 con l’inevitabile assembramento che le elezioni comportano.

Inoltre, il timore di uscire di casa per il contagio potrebbe rappresentare un deterrente per molti cittadini elettori mettendo a rischio la democrazia e la partecipazione.

Per questo la data per le elezioni sarà fissata in una finestra temporale che va da settembre e dicembre. Un faro, stando le prime indiscrezioni, sarebbe puntato sul mese di ottobre e sulla possibilità di indire un election day.

Per risparmiare tempo e risorse, infatti, si punterebbe ad una data secca in cui svolgere regionali, amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari.

Molti sono stati i dissensi rispetto a tale decisione del Governo tanto che alcune regioni, Liguria, Veneto, Campania e Puglia, hanno con una nota chiesto di andare al voto in luglio.

Decisione a parere dei governatori firmatari sensata considerato che proprio in estate la curva dei contagi sarebbe in discesa mentre si attende un nuovo picco proprio con l’arrivo dell’autunno.

Nel Lazio sono 27 i Comuni che dovevano andare al voto in primavera. Di questi due in provincia di Latina, Terracina e Fondi dove ormai la campagna elettorale è in stanb by da tempo.

Questo significa che l’attenzione potrebbe spostarsi in piena estate quando al posto di ombrelloni e vacanze si discuterà di candidati, alleanze e coalizioni.