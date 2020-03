Elezioni regionali e comunali posticipate. L’effetto Coronavirus si amplia andando a toccare, ogni giorno di più, tutte le sfere della politica oltre che della vita quotidiana dei cittadini.

L’intenzione, al vaglio del Governo, punterebbe ad uno slittamento da collocarsi nella finestra temporale tra ottobre e dicembre 2020.

Pensare di andare a votare oggi è a dir poco non solo improbabile ma impossibile.

Allo stesso modo risulterebbero eccessivamente stretti i tempi per una serena campagna elettorale con l’apertura delle urne tra giugno e luglio.

Non solo a causa delle misure restrittive legate alla diffusione del Coronavirus ma soprattutto all’esigenza di svolgere tutti i passi contemplati da una campagna elettorale degna di questo nome.

A Terracina e Fondi, quindi resterebbero in carica consigli comunali e giunte attuali.

Questo comporterebbe un contingentamento dei tempi rispetto al voto del capoluogo pontino con una campagna elettorale che, a pioggia, avrebbe effetti inevitabili su tutta la provincia.

In particolar modo nel centrodestra le intese, ad oggi saltate tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, potrebbe essere nuovamente messe in discussione.

A Fondi c’è il candidato di Forza Italia, Beniamino Maschietto, e l’intesa con la Lega. Ci sono le liste civiche e i candidati sindaco Luigi Parisella per movimento “Riscossa Fondana” e Francesco Ciccone per “Fondi Viva” oltre a Raniero De Filippis per il Pd e il centrosinistra.

A Terracina in campo era e resta solo la candidata e attuale sindaco facente funzioni, Roberta Tintari.

A Latina l’esigenza, e ad oggi la volontà, di non compiere gli errori del passato e di presentare una campagne elettorale compatta sotto l’egida del centrodestra.